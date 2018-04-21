توقع النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة تصاحبها رياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية اليوم (السبت).
وأصدر النظام عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية على مناطق الرياض وتحديداً وادي الدواسر والدوادمي والأجزاء المجاورة لها، وكذلك تبوك والجوف ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان.
وأشار إلى أن الحالة الممطرة في منطقة الرياض ستكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، متوقعاً أن الحالة ستبدأ بعد الظهر وتنتهي عند الساعة 11 من مساء اليوم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح النظام أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ستشهد تكون سحب رعدية ممطرة، إلى جانب نشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، متوقعاً أن تبدأ تلك الحالة عند الساعة الوحدة ظهراً وحتى الـ 11 مساءً.
وبّين أن مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتحديداً الطائف ستشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية وذلك بدايةً من الساعة 12 ظهراً وحتى التاسعة مساءً.