أعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم اليوم (السبت) عن انسحاب ناديه من ميثاق الشرف المُبرم بين جميع الأندية السعودية.
وقال آل سويلم في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “نادي النصر تضرر كثيراً من ميثاق الشرف، وقيدنا كثيراً، ونحن في إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق، ومن اليوم نعلن انسحابنا منه”.
وكشف في تغريدة أخرى أن النادي حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، إلا أن ميثاق الشرف وقف عائقاً أمام ذلك، مشيراً إلى أنه سيجلب في المستقبل القريب العاجل من يريد في الدوري السعودي كاللاعب عمر السومة وأنه من أبرز اهتماماته مستقبلاً.وفق “أخبار 24”.