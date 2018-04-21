دعا المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، المغردين بموقع “تويتر” إلى التفاعل والمشاركة في التغريد عبر هاشتاق “السعودية أولاً”، وذلك عند تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ (الأحد).
وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “أمنها الوطني ومصالحها الخارجية وريادتها الإسلامية والعربية وسلمها الاجتماعي ورفاهيتها الاقتصادية وتقدمها وتطورها وسعادة شعبها أولاً، هذا تعريف السعودية أولاً”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف القحطاني: “وهو ما ستحققه رؤية ٢٠٣٠ المباركة إن شاء الله، دعوة مفتوحة للتغريد في هذا الهاشتاق يوم الأحد ٨ مساءً”.