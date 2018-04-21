أعلنت غرفة الرياض توفير نحو 600 وظيفة شاغرة للسعوديين في قطاع الأجهزة الطبية والنظارات والساعات، لافتة إلى أنها ستستقبل الراغبين بهذه الوظائف يوم الخميس المقبل.
وأوضح رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري أن شركات كبرى ستشارك في ملتقى خاص بتلك الوظائف، وستعرض 598 وظيفة شاغرة للجنسين، وموجهة للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم والثانوي. وفق “أخبار 24”.
وبيّن الشثري أن المهن المتاحة هي “بائع وفني بصريات وصيدلي ومندوب دعاية ومندوب مبيعات وأخصائي بصريات وتأمين طبي ومنسق إداري وأخصائي تسويق وخدمة العملاء”، لافتاً إلى أن الوظائف مطروحة استعداداً لتطبيق قرار توطين قطاع الأجهزة الطبية والنظارات والساعات العام المقبل.