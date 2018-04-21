ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تحقق في واقعة قيام معتل نفسياً باقتحام إحدى الشقق السكنية وإطلاق العديد من الطلقات النارية عليها.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن جيران الشخص صاحب الواقعة تفاجأوا بإطلاقه النار من بندقية كلاشنكوف على محتويات شقته السكنية الواقعة بحي العاقول في المدينة المنورة.
وبيّنت أن الشخص لم يكتفِ بذلك بل أقدم على اقتحام إحدى الشقق السكنية المجاورة له وأطلق كمية من الطلقات بداخلها، قبل أن يتسبب في إصابة أحد ساكنيها بجرح طفيف في قدمه، مشيرةً إلى أن عدد الطلقات النارية التي أطلقها وصل إلى نحو 24 طلقة.