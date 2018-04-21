وجَّهت وزارة الحج والعمرة، مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية بعدم تخصيص أوقات لزيارة جبل النور؛ لما فيه من ارتكاب البعض مخالفات شرعية، ولما يشكله الجبل من خطورة على سلامة المعتمرين والزوار.
وشددت الوزارة على الشركات والمؤسسات عدم تضمين زيارة جبل النور في برنامج الزيارات وتنبيه الوكلاء الخارجيين بذلك، مؤكدةً أنه في حال رصد مخالفة من قِبل اللجنة المختصة تتحمل الشركات والمؤسسات مسؤولياتها وما يقع عليها من عقوبات.
وصرح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز الوزران بحسب “عكاظ”، أن القرار يأتي حفاظاً على سلامة المعتمرين والزوار؛ إذ إن الجبل شاهق الارتفاع؛ الأمر الذي قد يسبب الإعياء ونقص الأكسجين ويزيد من احتمالية السقوط وتعرض المعتمرين للمخاطر.