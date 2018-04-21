استعدادًا لمباراة اعتزاله.. فهد الهريفي يتدرب في النصر

بدأ نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، الاستعداد لمباراة اعتزاله المُقرر إقامتها، يوم الأربعاء المقبل، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا الإسباني.
ونشر حساب نادي النصر الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجم الفريق السابق فهد الهريفي في غرفة تبديل الملابس الخاصة بالعالمي، وعلق عليها قائلًا: “الموسيقار.. يصل لمقر نادي النصر استعدادًا للتدريبات”.
وقام حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، بنشر صور من مران العالمي بمشاركة فهد الهريفي وعلق عليها قائلًا: “انطلقت تدريبات الفريق الأول.. وذلك استعدادًا لمباراة اعتزال فهد الهريفي أمام نادي فالنسيا الإسباني مساء الأربعاء القادم”. وفق “أخبار 24”.
وكان تركي آل الشيخ قد تكفل بإقامة مهرجان اعتزال النجم الدولي السابق فهد الهريفي ومنحه حرية اختيار الطرف المنافس في المباراة، الأمر الذي أسعد لاعب النصر المعتزل، بعد فترة من عدم الاهتمام به كما صرح من قبل.
وحفزت الهيئة العامة للرياضة الجماهير على حضور مهرجان اعتزال فهد الهريفي نهاية الشهر الجاري، وأعلنت عن تقديم 5 سيارات والعديد من الجوائز الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات.
وتجري حاليًّا مفاوضات مع العديد من لاعبي كرة القدم العالميين، من أجل دعوتهم للمشاركة في مهرجان اعتزال فهد الهريفي أمام فالنسيا الإسباني.
وشارك فهد الهريفي مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 1994، ولعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة 16 عامًا، ونجح في التتويج معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.