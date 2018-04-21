نجحت جماهير نادي النصر في حسم الاستفتاء (الثاني) الذي أطلقه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر حسابه في “تويتر”، والمتعلق بجماهيرية الأندية السعودية، بعد منافسة شرسة مع جماهير نادي الهلال استمرت لمدة 5 أيام.
وجاء نادي النصر في المقدمة بالاستفتاء بنسبة 38 %، مقابل 34 % للهلال الذي احتل المركز الثاني، ويليه الاتحاد بنسبة 21 %، ثم الأهلي 7 %.
وشهد الاستفتاء تفاعلاً غير مسبوق، حيث شهد مشاركة 4,549,570، من جماهير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وكانت الكلمة الأقوى لجماهير النصر والهلال. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن جماهير نادي الهلال كانت قد حسمت الاستفتاء الأول الذي أطلقه رئيس الهيئة الشهر الماضي، بعد منافسة مع جماهير نادي الاتحاد، بنسبة 42 %، مقابل 41 % للاتحاد في المركز الثاني، والنصر بنسبة 11 % ثم الأهلي 6 %، بمشاركة 2,203,339.