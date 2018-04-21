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أخبار محلية > بالفيديو.. تجمهر المئات أمام محل تجاري روّج لعرض وهمي بالباحة على “قدور الضغط”

بالفيديو.. تجمهر المئات أمام محل تجاري روّج لعرض وهمي بالباحة على “قدور الضغط”

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الخرج اليوم - محمود سليمان :

تسبّب إعلان وهمي روّجه أحد المحلات التجارية بالأطاولة في الباحة، اليوم الجمعة، في حالة من الزحام، ما دعا إلى تدخل الجهات الأمنية لفك الزحام وإغلاقه مؤقتاً.

وأظهرت لقطات مصورة تجمهر المئات أمام المحل التجاري، الذي روّج لتخفيضات كبرى على “قدور الضغط”، حيث أعلن أن سعر القدر 5 ريالات فقط، في حين أن المتجمهرين اكتشفوا أن التخفيض على 3 قدور فقط.

وباشرت فرق إسعافية تابعة للهلال الأحمر حالات الاختناق نتجت عن الزحام أثناء الافتتاح، حيث تم إسعافهم في الموقع، فيما أغلقت الجهات الأمنية المحل التجاري احترازيًا، خوفاً من تفاقم الوضع.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تجمهر المئات أمام محل تجاري روّج لعرض وهمي بالباحة على “قدور الضغط”

21/04/2018
أخبار محلية
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