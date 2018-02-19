حقق الأهلي فوزا مهما وغاليا على ضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
سجل هدفي الأهلي قائده العائد للمشاركة تيسير الجاسم عند الدقيقة (10)، والمهاجم مهند عسيري من ضربة جزاء عند الدقيقة (70)، وسجل هدف الجزيرة هدافه علي مبخوت (89)، وتألق الحارس ياسر الميسليم في المباراة ونجح في إنقاذ مرماه من فرصة محققة للفريق الإماراتي.
وبهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الجزيرة إلى 3 نقاط.
وفق “المرصد”.