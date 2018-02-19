أعلنت إدارة المنتخب الوطني السعودي اليوم الإثنين قائمة اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر المنتخب، الذي سينطلق غداً الثلاثاء في مدينة جدة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وضمت القائمة، ياسر المسيليم، وليد عبدالله، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وفواز القرني، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، وأحمد عسيري، وحسن معاذ، ومنصور الحربي، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وإبراهيم غالب، وعبدالملك الخيبري، وعبدالعزيز الجبرين، وعبدالله عطيف، وعبدالله الخيبري.
كما ضمت القائمة محمد كنو، وتيسير الجاسم، وحسين المقهوي، وسلمان المؤشر، وعبدالوهاب جعفر، وهتان باهبري، ومحمد الكويكبي، ومحمد السهلاوي، ومهند عسيري، ومجاهد المنيع. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الإدارة أن المنتخب سيخوض مباراة ودية خلال المعسكر أمام منتخب مالدوفا يوم 26 من شهر فبراير الجاري بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كما يخوض مباراة ودية أخرى في 28 الجاري أمام المنتخب العراقي بمدينة البصرة.