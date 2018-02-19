كشفت شرطة منطقة جازان تفاصيل جديدة حول حادث دهس فريق اليرموك للدراجين على طريق أبوعريش والذي نتح عنه مصرع وإصابة 10 أشخاص بينهم شباب عمرهم 15 عاما.
وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة، النقيب نايف الحكمي، أنه في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الاثنين ورد بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري بمحافظة أبوعريش على الطريق الزراعي المؤدي إلى قرية كعلول.
وأضاف أن الحادث عبارة عن اصطدام مركبة من نوع “بكب” (هايلكس) غمارتين بقيادة شاب، بمجموعة من أعضاء نادي اليرموك الرياضي للدراجات، وعددهم 17، أثناء قيامهم بأداء تمرين بطريق زراعي. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن قائد السيارة غير المؤهل للقيادة، على حد وصفه، تفاجأ بالدراجين الـ 17 لوجود منحنى، بالإضافة لكثافة الأشجار بالطريق؛ ونتج عن ذلك وفاة أربعة من الدراجين بالموقع، وإصابة البقية، أربعة منهم إصاباتهم بالغة، وتم إسعاف المصابين عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفيات القريبة.
وأفاد بأن المعاينة الأولية للحادثة توضح عدم التقيد بقواعد السير والسلامة المنظمة لسير الدراجات، ووجودهم للتدريب على طريق زراعي خارج النادي، والسير على شكل تجمعات بدون إذن مسبق من إدارة المرور والسرعة العالية لقائد المركبة، مبينا أن مدير شرطة منطقة جازان أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الحادث والأسباب التي أدت لوقوعه.