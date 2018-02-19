كشفت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية، عن إنجازات فرق المهمات بدوريات الأمن بمختلف المناطق في ثلاثة أيام منذ الخميس الماضي وحتى السبت وما تم ضبطه من أسلحة وذخيرة ومخدرات وسيارات مشبوهة ومسكرات.
وأوضحت أن إجمالي ما تم ضبطه من مركبات بلغ 493 سيارة، ما بين 42 مسروقة، و158 مشتبها بها، و39 مركبة مطلوبة، و254 سيارة بدون إثبات ملكية.
وأضافت في بيان رسمي أنه تم ضبط 3810 أشخاص، وعدد 2 رشاش و17 مسدسا و222 طلقة نارية حية، و50 سلاحا أبيض و3 بندقيات هوائية وواحدة نارية، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم ضبطه من المسكرات، 203 قارورات و4 جراكل و40 برميلا.
وفق “أخبار 24”.