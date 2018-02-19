أعلنت شركة المياه الوطنية بشكل رسمي إيقاف إصدار الفاتورة الورقية نهائياً، واستبدالها بالإلكترونية اعتباراً من مطلع شهر مارس 2018م.
وطالبت الشركة عملائها في المدن التابعة تحديث بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني (http://bit.ly/2o40vLw) أو من خلال الفرع الإلكتروني لخدمات العملاء (http://ebranch.nwc.com.sa) والاعتماد على الفاتورة الإلكترونية عوضاً عن الفاتورة الورقية.
ودعت الشركة العملاء بسرعة تحديث بياناتهم لضمان وصول الفاتورة واستمرار الخدمة، وذلك لتلافي تراكم المديونيات.
وأكدت الشركة أنها ستعتمد إصدار الفاتورة الإلكترونية بدلاً من الورقية لكافة العملاء بالمدن التابعة لها، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم الذي وجه بتوحيد مواعيد إصدار فواتير الخدمات في اليوم الـ 28 من كل شهر ميلادي موعداً لإصدار الفاتورة الإلكترونية لجميع العملاء. وفق “أخبار 24”.