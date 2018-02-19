توفي، اليوم الاثنين، أربعة دراجين من فريق نادي اليرموك للدراجات الهوائية بمحافظة أبوعريش، وأُصيب ستة آخرون، بعد أن دهستهم سيارة، خلال تأديتهم تدريب دوريات على إحدى الطرق. ووفقاً لشهود عيان، فقد اصطدمت سيارة “هايلكس” مسرعة بالدراجين، بينما كانوا يقودون دراجاتهم الهوائية على جانب إحدى الطرق بالقرب من دوار البئر بمحافظة أبو عريش، فأطاحت بهم، مسببة تلك الوفيات والإصابات.
وقال متحدث الهلال الأحمر بيشي الصرخي إن غرفة العمليات تلقت، مساء اليوم الاثنين، بعد العصر بقليل، بلاغاً عن حادث مروري لسائقي دراجات هوائية، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافيه إلى موقع الحادث مع القائد الميداني موسى أبو حذاف. وأضاف “الصرخي” أنه عند وصول الفرق وجدت في الموقع (10) حالات منها (4) وفيات في الموقع، و (6) إصابات تتراوح إصاباتهم ما بين متوسطة وحرجة. ونقلت فرق الهلال الأحمر خمس إصابات بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، ونقلت الحالة السادسة عن طريق إسعاف الصحة، بينما نقل مواطن سائق السيارة قبل وصول الفرق الإسعافية إلى مستشفى أبو عريش العام.