شيعت جموع غفيرة شهيد الواجب الوكيل رقيب معيض الحارثي، أحد منسوبي الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة، بعد تعرُّض مركبته لحادث تصادم وانقلاب، أثناء متابعة هارب من نقطة تفتيش أمنية.
وتقدّم المصلين في صلاة الميت على “الحارثي”، عقب صلاة العصر أمس، في جامع الرسالة بالفيض، اللواء صالح القرزعي مدير شرطة منطقة عسير، فيما امتلأ الجامع بالمئات من ذوي الفقيد وزملائه بالدوريات الأمنية والقطاعات الأخرى، وسط دعواتهم له بالمغفرة.
وتوافد المعزون على مقر العزاء في ترج غرب محافظة بيشة، وأشاد الجميع بالراحل، حيث كان سبّاقا للخير، واكتسب محبة الناس لخلقه الرفيع، مثابراً مجتهداً لخدمة دينه ووطنه حتى توفي خلال تأدية واجبه الرسمي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنه أثناء متابعة الشهيد معيض الحارثي، لسيارة هاربة من نقطة تفتيش، بها ثلاثة أشخاص حدث احتكاك بين المركبتين، تسبّب في انقلابهما، ونتج عنه وفاة قائد الدورية.