أقدم مواطن على طعن مقيم عربي فور انتهائه من صلاة الجمعة الماضية في أحد الجوامع الشهيرة بمخططات الشرائع بمكة المكرمة، فيما تمكّنت جموع المصلين من السيطرة على الجاني وتسليمه للشرطة.
وأبانت مصادر أن مواطنا يحمل سكينا تهجم على مقيم عربي وسدّد طعنة إلى رقبته، وذلك عقب الخروج من صلاة الجمعة، فيما تمكّنت جموع المصلين من السيطرة على الجاني وفقا لـ “سبق”.
وأضافت أن دوريات الأمن التابعة لشرطة العاصمة المقدسة باشرت الواقعة وقامت بالقبض على الجاني الذي قيل إنه يعاني من اعتلالات نفسية، فيما تولت فرق الهلال الأحمر تقديم الإسعافات للمصاب وتم نقله إلى مستشفى النور وحالته مستقرة.