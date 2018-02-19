أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1.9 مليار في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة الحالي.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي إن الوزارة أودعت المبالغ يوم أمس الأحد، وهي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد، متضمناً بدل غلاء المعيشة.
وأبان أن بدل غلاء المعيشة يتم صرفه لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من المعاشات التقاعدية سواء كانت من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نظرا لأن هاتين الجهتين ستصرفان بدل غلاء المعيشة للمستفيدين منها. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المعاشات الضمانية بلغت مليارا و303 ملايين ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 182 مليون ريال، بينما تم صرف 95 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 309 ملايين ريال بدل غلاء معيشة.
وأوضح الشافي أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع المبالغ في حساباتهم يبلغ 910.185 مستفيداً.