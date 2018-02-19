كشفت مصادر عن أبرز التجاوزات التي ارتكبها مدير مركز خدمات كهرباء إحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة ونائبه، وتم على إثرها طي قيدهما بقرار صادر من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء.
وأوضحت المصادر أن التجاوزات التي تم رصدها عليهما على مدى 3 أشهر، هي تعبئة وقود سيارات المقاول على حساب شركة الكهرباء عن طريق فواتير الشركة، وتهميش الموظفين الرسميين وإحلالهم بالمقاولين كمشرفين في عدة أقسام، إلى جانب استغلال النفوذ والسلطة في مشاريع الباطن.
كما تم رصد بحسب “سبق” تجاوزات حول توظيف عدد من الأقارب، بالإضافة إلى تهمة أن قراءة عدادات المنازل الكهربائية تتم عن طريق قراء أجانب من جنسيات مختلفة، واعتماد مشاريع وبنود أعمالها مخالفة للواقع.
وأكّدت أن قرار فصلهما جاء بعد تحقيقات واسعة أجرتها الشركة، على خلفية تجاوزات مالية، دون منحهما حتى مكافآت إنهاء الخدمة، وفي الوقت ذاته تقدم المدير المفصول باعتراض لدى شركة الكهرباء؛ بحجة أن قرارات الشركة تخضع لوزارة العمل ولأنظمة الشركة نفسها، عازما رفع شكوى لدى الوزارة للتظلم على قرار فصله.