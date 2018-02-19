قدم أحد أعضاء مجلس الشورى مقترحاً يدعو إلى ضم المتقاعدين ممن لا تتجاوز رواتبهم التقاعدية 4 آلاف ريال إلى الضمان الاجتماعي، فيما اقترح عضو آخر رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا.
واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العقيل أثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/ 1438هـ بمقترح طالب فيه بضم المتقاعدين ممن لا تتجاوز رواتبهم 4 آلاف ريال فقط إلى مظلة الضمان الأجتماعي، لعدم القدرة المالية لدى المؤسسة العامة للتقاعد.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي برفع سن التقاعد بشكل تدريجي، فيما دعاً العضو الدكتور فهد بن جمعة لتنفيذ خيارات صعبة لإصلاح النظام التقاعدي، بينها زيادة عدد المشتركين، في حين طالب العضو الدكتور منصور الكريدس بإعادة هيكلة قطاع الاستثمار في مؤسسة التقاعد. وفق “أخبار 24”.