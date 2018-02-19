يرعى خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء غد الثلاثاء، حفل العرضة السعودية ضمن فعاليات المهرجـان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32” وذلك في مجمع الصالات الرياضية بالدرعية.
وأعرب الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة عن بالغ السعادة والاعتزاز بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لجميع فعاليات المهرجان ونشاطاته المختلفة.
وأكـد أن تشريف خادم الحرمين الشريفين لحفل العرضة السعودية يمثل تواصلا مع أبنائه، مشيراً إلى أن العرضة السعودية تعد إحدى القيم الأصيلة في بلادنا، وترمز لعاداتنا وموروثنا وتجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفـي. وفق “أخبار 24”.