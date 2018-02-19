روى مواطن تجربة علاجه من إدمان المخدرات بفضل جمعية “كفى”، قائلا:” ضاع 18 عاماً من حياتي بلا معنى، اليوم أبدأ مشواراً جديداً بثوب آخر تماماً غير الذي كنت ألبسه سنوات طويلة، كأنني ولدت من جديد”.
ومن جانبه، قال المشرف العام على فرع جمعية “كفى” بالقنفذة محمد صالح الزبيدي:” ساعدنا أحد المواطنين في التخلص من المخدرات بعد عناء دام 18 سنة، عاش فيها أياماً مريرة”، مضيفا:” الشاب المتعافي تم احتواؤه، ورعايته وتأهيله والوقوف معه، حتى تجاوز المرحلة العلاجية، التي استمرت سنة كاملة”، بحسب “الحياة”.
وأوضح أنه تم تيسير رحلات علاجية مستمرة للمتعافي إلى مستشفى الأمل بجدة، برفقة المسؤول عن برنامج التعافي بالجمعية، وتقديم البرامج التأهيلية، للحفاظ على استمراريته في التعافي، كما تم تكريمه بالجمعية بعد إعلان تجاوزه التحدي بنجاح وتمكّن.