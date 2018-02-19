الخرج اليوم - محمود سليمان:
أقدم مواطن على تسديد طعنة غادرة إلى رقبة وافد عربي باستخدام سكينة، بعد الانتهاء من صلاة الجمعة الماضية في أحد الجوامع الشهيرة بمخططات الشرائع.
ومن جانبها، لفتت المصادر: أصوات المصلين تعالت بعد الخروج من صلاة الجمعة مباشرة، نتيجة طعن مواطن لوافد عربي بسكينة في رقبته، موضحة أن المصلين تمكنوا من السيطرة على الشخص المتسبب بالقضية وباشرت دوريات الأمن الحالة وتولت فرق الهلال الأحمر تقديم الإسعافات للمصاب وتم نقله إلى مستشفى النور وحالته مستقرة، بحسب “سبق”.
وأكدت المصادر أن الجاني يعاني اعتلالات نفسية ويقطن مع المجني عليه في نفس الحي، فيما سُلمت الحالة بمحضر رسمي لشرطة الشرائع، ومازالت شرطة العاصمة المقدسة تحقق في الواقعة لمعرفة مسبباتها.