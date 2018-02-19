بتوجيه من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، تم تشكيل فرق رقابية من الادارات المعنيه في البلدية لمتابعة المحلات والأسواق من ناحيه النظافة واللوحات النظامية للمحلات حسب الرخص ، وكذلك تحسين المظهر العام للمحلات والتأكد من الأهليه في العاملين بها من حيث البطاقات الصحية وصلاحية الرخص ومتابعة الإشتراطات البلدية والصحية .
هذا وبين رئيس البلدية أن الحملة تتواكب مع رؤية المملكة وذلك من خلال تحسين مستوى تقديم الخدمة للمواطنين وكذلك العمل على تطوير المنشآت الخاصة وتحسين المنظور البصري للمباني والمحلات وللتأكد من تطبيق المحلات للأنظمه والإشتراطات البلدية والتي تخدم الصالح العام للمحافظة .