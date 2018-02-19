جددت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة حكمها الصادر قبل سنوات بحبس رجل أعمال؛ لعدم تنفيذه حكماً بدفع مبلغ 39 مليون ريال لصالح أحد المواطنين.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن حكماً شرعياً صدر قبل 9 سنوات بإلزام رجل أعمال بدفع مبلغ يتجاوز الـ39 مليون ريال لصالح أحد المواطنين، لكنه تهرب من الدفع، ليصدر حكم آخر عام 1431هـ بحبسه وإيقاف خدماته ومنعه من السفر.
بدوره ناشد المواطن عبدالله القحطاني، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة مكة إصدار توجيهات للقبض على رجل الأعمال وتنفيذ الحكم الصادر ضده، مع محاسبة المتسببين في تعطيل أوامر الدولة.