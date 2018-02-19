طالبت جماهير نادي الهلال عبر استفتاء، قائد الفريق ياسر القحطاني بالاعتزال نهاية الموسم، وعدم الاستمرار في الملاعب، مشيرين إلى أن اللاعب مستواه قد تراجع وعليه أن يحترم تاريخه.
وكان برنامج “أكشن يا دوري” قد أطلق استفتاء على حسابه في “تويتر” لجماهير الهلال، طالبهم فيه بتوجيه رسالة لياسر القحطاني، وكانت الخيارات الثلاثة: “اعتزل آخر الموسم، انتقل لنادٍ آخر، حاول ترجّع مستواك”.
وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 113 ألف شخص، بتصويت 68% من الجماهير على الخيار الأول وهو مطالبة اللاعب بالاعتزال، فيما طالب 25% فقط منه أن يعود لمستواه، و7% طالبوه بالبحث عن ناد آخر. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الكثير من الجماهير والإعلاميين الرياضيين قد أكدوا أن قائد الهلال لم يعد مستواه كالسابق وعليه ألا يستمر في صفوف الهلال، حيث طالب الكثيرون إدارة الفريق بترحيله إلى ناد آخر، إلا أن معظم الجماهير عبرت عن أمنيتها في اعتزاله في صفوف الزعيم احتراماً لتاريخه.