تمكنت الدوريات الأمنية في مركز مدركة بمنطقة مكة المكرمة، من تحرير طفلة عمرها 10 سنوات، بعدما أقدم مقيم آسيوي على خطفها واصطحابها إلى منطقة مهجورة.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “المدينة”، أن مقيماً آسيوياً ترصد لطفلة عند محل تموينات غذائية قرب منزل أسرتها في قرية رهاط، لافتةً إلى أنه قام بخطفها ونقلها بسيارته إلى منطقة مهجورة.
وبيّنت المصادر أن الشرطة نجحت في التوصل لمكان اختطاف الطفلة وقامت بإنقاذها ونقلها إلى أحد المستشفيات للاطمئنان عليها، فيما أحالت الجاني إلى النيابة العام لاستكمال الإجراءات اللازمة.