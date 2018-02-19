توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من مناطق المملكة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار سيشمل مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، ويمتد إلى منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأبانت أن السماء ستكون غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وأن يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طريف والقريات وسكاكا وعرعر.