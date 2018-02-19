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أخبار محلية > بالصور.. وصول أول دفعة من سيارات تدريب القيادة لجامعة الأميرة نورة

بالصور.. وصول أول دفعة من سيارات تدريب القيادة لجامعة الأميرة نورة

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الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :

وصل لمقر جامعة الأميرة نورة أسطول من سيارات التدريب على القيادة، وذلك تمهيداً لبدء أكاديمية التدريب بالجامعة نشاطها في تدريب الطالبات وأعضاء هيئة التدريس على القيادة.

وأوضحت مصادر أن السيارات التي وصلت تمثل الدفعة الأولى من سيارات التدريب، تم إرسالها من قبل أحد معاهد تعليم القيادة بدولة الإمارات.

وكانت الجامعة قد أعلنت مؤخراً عن بدء استقبال طلبات الراغبات في العمل كمدربات لقيادة المركبات للنساء، مشترطة أن يكون عمر المتقدمة بين 25 إلى 40 عاماً، وأن تكون لديها خبرة في القيادة لا تقل عن 3 سنوات.

سيارات تدريب القيادة

سيارات تدريب القيادة

سيارات تدريب القيادة

سيارات تدريب القيادة

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. وصول أول دفعة من سيارات تدريب القيادة لجامعة الأميرة نورة

19/02/2018
أخبار محلية
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