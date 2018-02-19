وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك برفع الحد الأقصى لعمليات الشراء عبر بطاقة الصراف الآلي “مدى” في نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناء على طلب العميل، وذلك اعتباراً من 30/ 9/ 2018.
وأشارت إلى أن ذلك يهدف لنشر ثقافة التعاملات الإلكترونية وتقليل حجم التعاملات النقدية، كما يأتي مواكبة متطلبات السوق المحلي خاصة بالنسبة للأسواق ذات القيمة الشرائية العالية.
وألزمت المؤسسة في تعميم لها المصارف بإتاحة خاصية تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر إحدى قنوات البنك الإلكترونية، بما يمكن عملاءها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة.وفق “أخبار 24”.