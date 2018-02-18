نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد) ما أشيع عن إيقاف تجديد الإقامة للوافدين على مهنة مندوب المبيعات.
جاء ذلك رداً من الوزارة على تساؤلات عديدة وردت لها حول صحة عدم تجديد إقامة مهنة مندوب مبيعات وتوطينها، لترد الوزارة قائلة: مهنة مندوب مبيعات ليست من المهن المقصورة على السعوديين، نافية بذلك الإشاعات واللغط الحاصل حول الأمر.
ونشرت الوزارة إنفوجرافيك يوضح المهن التي تم توطينها سابقاً إضافة إلى الـ 12 نشاطاً التي تم الإعلان عنهم مؤخراً والتي سيتم قصر العمل فيها على السعوديين اعتبارا من العام الهجري القادم.
وفق “أخبار 24”.