منح الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي، نظيره في البطولة الآسيوية فريق الجزيرة الإماراتي الأفضلية، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة غداً الإثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى من البطولة القارية.
وذكر ريبروف في مؤتمر صحفي خاص بالمباراة، أن منافسه الإماراتي يملك الأفضلية في مواجهة الغد، معللاً ذلك بأن لاعبي الأهلي لعبوا مباراة قوية أمام الفيحاء قبل 48 ساعة.
ودعا الأوكراني الإعلاميين السعوديين لدعم مسيرة النادي الجداوي في مشواره بالبطولة الآسيوية وقال:”يجب أن يكون هناك دعم من الإعلاميين للفريق خلال مسيرته في البطولة الآسيوية”. وفق “الرياضية”.
بدوره، علق تين كات مدرب الجزيزة الإماراتي مازحاً: “محظوظ أن مدرب الأهلي موجود، لأني سمعت أنه سيبعد وإذا لم يكن عندهم مدرب فأنا مستعد لتدريبهم، فالأهلي فريق كبير”.
ويدخل الأهلي المباراة غداً وفي رصيده 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى أمام تراكتور الإيراني بهدف مهند عسيري، بينما حقق الجزيرة الإماراتي فوزاً تاريخياً على الغرافة القطري بذات الجولة.