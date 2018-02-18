قال عبد الله الضاوي نائب رئيس نادي الفيصلي إن الاستقرار الفني والإداري هما السر وراء التألق الكبير والمستويات المتميزة التي يقدمها الفريق الكروي الأول خلال الموسم الحالي.
ورحب الضاوي بالاستغناء عن البرازيلي المتألق لويس غوستافو عقب نهاية الموسم الحالي شرط الحصول على عرض مالي مناسب للسماح له بالرحيل.
وقال الضاوي: “عقدنا مع غوستافو يمتد لموسمين إضافيين، وشراء عقده متاح بعد أن يصلنا العرض المالي المناسب”؛ وأضاف أن اختيار اللاعبين الأجانب يتم بناء على قرار من لجنة الخبراء ووفقا للإمكانيات المادية للنادي.
وعن مسيرة الفريق بالدوري، قال نائب رئيس الفيصلي “نسير في الطريق الصحيح بفضل الاستقرار على الصعيدين الفني والإداري ونطمح إلى حصد المزيد من النقاط في الجولات المقبلة والفريق قادر على ذلك”. وفق “أخبار 24”.
وأشار الضاوي إلى أن فريقه يتطلع للمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي إلى جانب إنهاء الدوري بالمربع الذهبي.
وصعد الفيصلي للمركز الثالث بجدول الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 22 مرحلة من المسابقة.