تعرضت شاحنة تقل “هيل أمريكي” تُقدر قيمتها بمليون ريال استوردها مواطن للاختفاء وهي في طريقها من ميناء رابغ إلى جدة، كما اختفى سائق الشاحنة الباكستاني أيضا، فيما تحقق الجهات الأمنية بجدة في الواقعة لكشف ملابسات القضية. وروى المواطن صاحب مؤسسة النقليات بجدة التي استوردت الحمولة تفاصيل القضية، وأنه اتفق مع أحد المستودعات بمحافظة جدة على نقل حمولة “هيل” تُقدر قيمتها بـ”مليون ريال” من ميناء رابغ إلى جدة، وتم إيصال الشاحنة وعلى متنها تلك الحمولة، حيث تم تسليمها إلى المستودع في نفس اليوم، إلا أن تأخر الوقت أدّى إلى إيقاف الشاحنة لليوم التالي.
وأضاف، وفقا لـ “سبق”، أنه فوجئ عند ظهر اليوم التالي باتصال من إدارة المستودع يفيد بأن الشاحنة غير موجودة أمام المستودع، ووجد جوال السائق، وهو باكستاني الجنسية، مغلقا دون سابق إنذار. وتابع المواطن بأنه أثناء تواجده لعمل بلاغ رسمي باختفاء الحمولة ورده اتصال من أحد السائقين يؤكد له أن الشاحنة متوقفة في مواقف منع الشاحنات بمحافظة بحرة، حيث توجهت على الفور إلى الموقع، وبالفعل وجدت الشاحنة متوقفة ويظهر على الحاوية تحطيم قفلها، فيما لم يتم العثور على الحمولة “الهيل” بداخلها. وأشار إلى أن إدارة شرطة محافظة جدة وجّهت بدورها قسم شرطة الجنوبية لاستكمال إجراءات البلاغ والتواصل مع شرطة بحرة لرفع البصمات وفحص الشاحنة وأخذ معلومات كافية عن البضاعة، لافتا إلى أن الكاميرا المجاورة للمستودعات بيّنت أن السائق غادر بالشاحنة بعد وصولها إلى المستودع بساعة.