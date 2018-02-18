أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة طبرجل في منطقة الجوف مبادرة اجتماعية للحد من العنوسة، والتشجيع على الزواج، تتمثل في تقديم دعم مالي بمبلغ 20 ألف ريال لكل من يقدم على الزواج من فتاة بلغت سن الثلاثين فأكثر.
وحدّدت الجمعية عدة شروط للاستفادة من المبادرة، في مقدمتها ألا يقل عمر الزوجة عن 30 عاماً، وأن تكون من سكان المحافظة أو القرى التابعة لها، وألاّ يكون سبق للزوج الاستفادة من الدعم المقدم من المبادرة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس عبدالرحمن الحميد، إن الجمعية حددت العمل بالمبادرة بداية من الأول من شهر جمادى الآخرة الحالي، داعياً الأسر لخفض تكاليف الزواج وعدم المبالغة في المهور تيسيرا على الشباب وتحفيزا لهم على الزواج. وفق “أخبار 24”.
وناشد الحميد الخيرين ورجال الأعمال وخطباء المساجد دعم هذه المبادرة حتى تحقق أهدافها، لافتاً إلى أنهم يعتزمون الجلوس مع أصحاب قصور الأفراح لحثهم على خفض الإيجارات دعماً للمبادرة.