اخترق “هاكرز” اليوم الأحد، الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع “تويتر”، وقاموا ببث عدة رسائل اعتبرها البعض محاولة لإثارة الانقسام داخل النادي.
وفوجئ متابعو الصفحة بتغريدة حملت صورة للأمير خالد بن عبدالله والأمير فيصل بن خالد، متضمنة وسما بعنوان “الرمز خالد”، إلا أن الاختراق لم يستمر سوى ثوانٍ معدودة، حيث تمكن الفريق التقني القائم على الصفحة من استعادتها.
من جانبه، توعد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مخترقي الصفحة، وكتب على حسابه الرسمي قائلاً: “حادثة اختراق حساب النادي الأهلي السعودي لن تمر مرور الكرام، وسيُعرف من ورائها سواء داخل المملكة أو خارجها”. وفق “أخبار 24”.