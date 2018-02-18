أعلنت وزارة الثقافة والإعلام انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية بعنوان (الكتاب.. مستقبل التحول)، في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس 2018، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.
وأوضحت الوزارة أن الإمارات هي ضيف الشرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018، مشيراً إلى أن اختيارها يأتي تجسيداً للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين وترسيخاً للروابط التاريخية بينهما، وللإرث العربي والإسلامي الكبير الذي تزخر به.
يُذكر أن معرض الكتاب يُعد من أكبر الفعاليات الثقافية في المملكة، والأكثر مبيعاً من بين المعارض العربية، وتشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية، ويقدم أكثر من 80 فعالية ثقافية.
وفق “أخبار 24”.