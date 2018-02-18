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يعرض جناح بنك الرياض في مهرجان “الجنادرية 32” أول شيكين مصرفيين تم صرفهما من البنك قبل 62 عاماً.
وتم تحرير الشيكين في الرياض بتاريخ 7/3/1377هـ، وكان الشيك الأول بمبلغ 150 ريالاً، بينما كان الشيك الثاني بمبلغ 10 آلاف ريال.
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