أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن إيران اقترفت أعمالا إرهابية في ألمانيا ومناطق عديدة حول العالم، مشيرا إلى أن مشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني عام 1979.
وأفاد في كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، بأن على إيران الالتزام بالقوانين الدولية والأعراف إذا أرادت أن نتعامل معها كدولة طبيعية.
وأضاف أنه على إيران مراجعة سياساتها الحالية خاصة في منطقة الشرق الأوسط والعمل على تغييرها، مبينا أن إيران درّبت وأدارت الخلية التي فجّرت الأبراج في المملكة عام 1996، وعملت على زعزعة استقرار سوريا والعراق واليمن ولبنان. وفق “أخبار 24”.
وقال الجبير: “لن تجدوا أي اعتداء من بلادي تجاه إيران، لأننا نؤمن بسيادة القانون”، لافتا إلى أن على إيران أن تفهم أن العقوبات جاءت نتيجة لسلوكها العدواني المتواصل، مشيرا إلى أنها توفر أكثر من 90% من المتفجرات التي تُستخدم في الاعتداءات.