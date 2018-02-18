اعتمد مدير تعليم الخرج سعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله العبد الجبار اليوم الأحد أسماء المرشحين و المرشحات لجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة على مستوى محافظتي الخرج والدلم ، وهي المرحلة النهائية لدورة الجائزة على مستوى تعليم الخرج ، تعقبها المرحلة الختامية على مستوى المملكة.
وهنأ العبد الجبار المرشحين والمرشحات متمنياً لهم تحقيق الفوز والتميز على مستوى المملكة، مجدداً ثقته في الكفاءات التربوية التي يزخر بها الميدان التعليمي في تعليم الخرج ,و مقدماً شكره لمركز التميز المؤسسي والفرق العاملة فيه ممثلا بمنسقي الجائزة بقطاعي البنين والبنات مدير المركز أ. عمر الخويطر ومساعدة مدير المركز أ. نورة الشلوي على جهودهم الكبيرة والمخلصة التي يبذلونها في الميدان.
وأضاف العبدالجبار إن مسيرة التميز تبدأ بعلو الهمة والبذل الدؤوب في خدمة الدين والوطن، وهذا لمسناه اثناء وقوفنا على العمل بلجان التحكيم النهائي داعيا الجميع للتنافس على الجائزة في دورتها القادمة وتحقيق مراكز متقدمة لتعليم الخرج على مستو.ى الإدارات التعليمية…
والمرشحين والمرشحات على مستوى تعليم الخرج هم :.