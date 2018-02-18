خادم الحرمين يوافق على عدد من قرارات المجلس الصحي.. هذه أبرزها

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز موافقته على عدد من قرارات المجلس الصحي السعودي، والتي تهدف لتحسين الكفاءة والفاعلية والإنتاجية على مختلف مستويات تقديم الخدمة.
وأوضح أمين المجلس الصحي الدكتور أحمد العامري أن الموافقة شملت عدة قرارات أبرزها: إيجاد برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون من مهامه وضع نظام وتشريعات الشراكة بين القطاعين والسياسات الوطنية المتعلقة بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك وضع الرؤية الاستراتيجية للقطاعين الخاص والعام فيما يتعلق بنماذج الشراكة في القطاع الصحي، ووضع آليات لمراقبة تطبيق نماذج شراكة القطاع العام والخاص بالتعاون بين القطاعين.
وأكد أن الموافقة شملت أيضا استفادة القطاعات الصحية من استقطاب الخبراء الأجانب وفق ما ورد بقرار مجلس الوزراء القاضي بإحداث تأشيرة باسم (تأشيرة عالم أو خبير)، تُمنح فقط للعلماء والخبراء الأجانب الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم دون مقابل مالي، وذلك للاستفادة منهم والتعاون معهم من خلال برامج بحثية في المجالات العلمية والبحث العلمي.
كما تضمّنت توظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة في القطاعات الصحية، على أن يتم الإعلان عنها للمقبولين كافة في هذه البرامج، مع دراسة تحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه إليها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب الاحتياج في كل قطاع.
ورفع العامري شكره لخادم الحرمين الشريفين نظير موافقته الكريمة على القرارات، مؤكدا أنها تجسّد اهتمامه الدائم واهتمام ولي عهده الأمين بالقطاع الصحي في المملكة وحرصهما المتواصل على تطويره.