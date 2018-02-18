اختتمت مطاعم بروكلي بالخرج فعالية (ورشة البيتزا للاطفال) يوم الجمعة الماضية بفرع المطاعم بطريق الملك عبدالله بحضور المشرف العام على المطاعم الاستاذ محمد السماعيل وعدد من الاعلاميين .
شارك مايقارب ال 90 طفل صنعوا البيتزا ، هيأت ادارة المطاعم الملابس لجميع المشاركين ، واشرف الطهاة على الاطفال وتم ادخال البيتزا المعد للفرن وتسليمه للعوائل المشاركين .
تواجدت الشخصيات الكرتونية المحببة للاطفال وعدد من الرسمات على وجوه الاطفال ، وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين .
تم نشر صور كل المشاركين بالفيس بوك وسيكون اعلان الفائزين قريبا .