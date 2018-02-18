توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم وحائل.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، أن هطول الأمطار الرعدية سيستمر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض.
وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.