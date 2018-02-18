أكد مختصون عقاريون أن مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء لم يتم تطويرها بعد، لافتين إلى أن 70% منها يتركز في مدن الرياض وجدة والدمام.
وأرجع المختصون، وفقاً لـ “الحياة”، أسباب عدم تطوير تلك الأراضي إلى حاجتها للوقت الكافي لعمل الإجراءات اللازمة والتصاميم الخاصة بها، موضحين أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى سنّ قوانين تعالج الأنظمة والتمويل العقاري.
وتوقع المختصون أن يساعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على خلق فرص جديدة للاستثمار في المنتجات العقارية، بالإضافة إلى تحول الاستثمار العقاري من المضاربة والاكتناز إلى سوق تطوير عقاري متكامل.
وأشاروا إلى أن عملية تطوير الأراضي البيضاء تحتاج إلى الوقت والتكلفة العالية، متوقعين أن يسهم وجود مستثمرين مقتنعين بهذا النوع من الاستثمار في زيادة سرعة ومعدلات التطوير، منوهين في الوقت نفسه إلى أن فرض الرسوم أحدث تغيراً كبيراً في السوق العقاري وتوجهاته.