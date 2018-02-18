صاحب بقالة سعودي في تبوك يقدم الخبز مجاناً لزبائنه كل يوم جمعة منذ 3 سنوات

اعتاد مواطن على تقديم الخبز مجاناً لزبائن بقالته بحي سلطانة في مدينة تبوك كل يوم جمعة منذ قرابة 3 سنوات.
وقال المواطن ويدعى حسن المشايخ وفقاً لـ”سبق”، إن الهدف من مبادرته هو نشر ثقافة العمل التطوعي المجتمعي، وكذلك التصدق لوالديه، وغرز تلك الصفات النبيلة في شخصية أبنائه.
وأضاف أنه أراد أن يرى أبناؤه ما صنع لوالديه، فيعملا بصنيعه معه في تقديم الخبز مجاناً، مبيناً أن كميات الخبز المجانية متاحة أمام جميع الزبائن دون محاباة لأحد، ودون التدخل في كمية الخبز للفرد الواحد.
وأشار المشايخ إلى أنه يوفر ما بين 700 إلى 900 كيس خبز من أجل تغطية طلبات الزبائن في هذا اليوم.