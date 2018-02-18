طفل يعاني من فتحة بالقلب وانسداد بالشرايين.. و”عياف” يوجه بعلاجه في “الحرس الوطني”

وجه وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف، بعلاج طفل يعاني من فتحة في القلب وانسداد بالشرايين في مستشفى الحرس الوطني، بعدما حرمته حالته الصحية من إكمال دراسته.
وجاء توجيه الأمير خالد بعلاج الطفل عامر بن مدود الشمري البالغ من العمر 8 سنوات، خلال زيارته لمهرجان الجنادرية؛ لتفقد عدد من الأجنحة المشاركة والوقوف على سير العمل وآلية التنظيم في عاشر أيام المهرجان.
من جانبه، قدم مشعل الشمري، شقيق الطفل عامر، شكره لوزير الحرس الوطني على هذه اللفتة الأبوية، مثمناً حرص القيادة الرشيدة على توفير الخدمات الصحية اللازمة لأفراد المجتمع كافة. وفق”أخبار24″.