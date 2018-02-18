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أخبار محلية > 4 برماويين يختطفون فتاة ويتناوبون على اغتصابها.. و”شرطة مكة” تطيح بهم

4 برماويين يختطفون فتاة ويتناوبون على اغتصابها.. و”شرطة مكة” تطيح بهم

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تمكنت من القبض على 4 برماويين؛ لاتهامهم باختطاف فتاة من بني جلدتهم واغتصابها وتصويرها عارية في منطقة الشميسي.

وأوضحت المصادر، وفقاً لما أوردت “عاجل”، أن الواقعة بدأت مع قيام شابين بترصد الضحية البالغة من العمر 30 سنة، وشقيقتها الصغرى أثناء خروجهما في ساعة متأخرة من منزلهما وسيرهما بأحد الأسواق التجارية بشارع المنصور في مكة.

وبيّنت المصادر، أن الشابين قاما بخطف المجني عليها وإدخالها إلى السيارة والانتقال بها لمنطقة الشميسي على طريق (مكة- جدة)، قبل أن يشتركا مع اثنين آخرين في الاعتداء عليها وتمزيق ملابسها واغتصابها وتصويرها لمنعها من فضح أمرهم.

ولفتت إلى أن الجناة قاموا بإلقاء الضحية خلف أسواق الأسماك بعد الانتهاء من جريمتهم، موضحةً أن الشرطة نجحت في القبض عليهم، كما عثرت بحوزتهم على مقاطع وصور لاغتصاب الضحية، قبل أن تودعهم بمركز شرطة المنصور وتحيلهم إلى النيابة العامة لاستكمال اللازم.

4 برماويين يختطفون فتاة ويتناوبون على اغتصابها.. و”شرطة مكة” تطيح بهم

18/02/2018
أخبار محلية
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