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أظهرت صورة تم تداولها أمس (السبت) خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال تواجده بقصر شقيقته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز.
وبيّنت الصورة المتداولة، وقوف الأمير خالد بن أحمد بن خالد جوار خادم الحرمين داخل قصر شقيقته الأميرة الجوهرة.
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