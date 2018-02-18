لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون عندما سحقت مروحية كان يستقلها وزير الداخلية المكسيكي ومسؤولون آخرون، سيارتين كان بها الضحايا بعد أن لجأوا لأحد الحقول هربا من زلزال مدمر ضرب البلاد مؤخرا بقوة 7.2 على مقياس ريختر.
وكان وزير الداخلية في جولة بالمروحية طراز “بلاك هوك” لتفقد آثار الزلزال، الذي أصاب البلاد بأضرار في المنشآت، وهرب كثير من السكان خشية تهدم المنازل عليهم، حينما حاول الطيار الهبوط، إلا أن سرعة الرياح أعاقته، فحاول الهبوط اضطراريا، واختار مكانا فسيحا إلا أن الطائرة سقطت فوق السيارتين فسحقتهما حيث قتل وأصيب من كان بهما.
وفيما لم يقتل أي من ركاب الطائرة، أعلن مكتب المدعى العام في أوكساكا عن مصرع 6 رجال و4 نساء و3 أطفال في الحادث، فيما نقل المصابون إلى المستشفى بالقرب من مدينة جاميلتيبك جنوب غربي المكسيك.
وفق”أخبار24″.