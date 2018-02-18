أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة اللاعبين السعوديين المحترفين في إسبانيا برئاسة عادل البطي، وعضوية آخرين.
وستتولى اللجنة متابعة كل ما يتعلق باللاعبين، وتقديم تقارير دورية عن مستوياتهم الفنية والبدنية بشكل مستمر، كما سيعقد آل الشيخ اجتماعاً مع رابطة “لا ليغا” الثلاثاء المقبل، لدراسة كل التقارير الخاصة باللاعبين ومناقشة ما حدث خلال الفترة التي أمضوها في الأندية الإسبانية.
يذكر أن اللاعبين التسعة، انتقلوا للعب في منافسات الدوري الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي، لإعدادهم للمشاركة في بطولة كأس العالم روسيا 2018، التي تأهل إليها الأخضر. وفق”أخبار24″.